Davi x Mani Rego: Nego Di chama ex-BBB de gigolô

O fim do namorado de Davi Brito e Mani Rego está sendo opinado por vários artistas, no entanto, um humorista que não perdeu tempo de fazer uma piada, foi o Nego Di. O ex-BBB detonou o baiano nas redes sociais e afirmou que ele sempre foi gigolô.

Nego Di gravou uma sequência de stories falando sobre Davi Brito. O humorista afirmou que o baiano estava com Mani por interesse. "O negão era gigolô, essa é a real. Gigolô, sem vergonha, estava empurrando essa veterana pra ela sustentar ele. Você ainda não entenderam?", disparou.

Em seguida, ele debocha e afirma que Davi trabalhava como motorista de aplicativo pra se encostar em Mani: "Que motorista de aplicativo? Era pra ele trabalhar, mas ele saia de manhã, meio dia 'ah, eu vou almoçar em casa'. Ai ele almoçar em casa, a pressão abaixava [...] acordava às 20h e e ela falava 'vamos se encostar, amanhã tu vai'", disparou Nego Di.

Na web, boa parte dos internautas apoiaram o pensamento do humorista. "Chegamos ao multiverso onde o nego di tem razão", concordou um seguidor. "Te odeio Davi por me fazer concordar com Nego Di", disparou outro fã.

Vale lembrar que, na noite desta sexta-feira (19), o campeão do "BBB 24", Davi Brito, abriu uma live no Instagram logo depois de vir à tona que ele terminou o relacionamento com Mani Rego. Por sua vez, ele não negou o fim do namoro e desabafou: ''Da minha vida pessoal eu não devo satisfação a ninguém. Vá cuidar da sua vida. Deixa a minha vida, que da minha vida cuido eu. Se o Brasil gostou de mim e me fez sair de lá campeão foi porque eu tive uma trajetória sofrida e ralada. Eu fui humilhado lá dentro várias vezes''.

