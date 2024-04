Davi não nega sparação de Mani Rego e ataca imprensa

O campeão do "BBB 24", Davi Brito, está sendo detonado nas redes sociais desde a tarde desta sexta-feira (19). Isso porque, logo depois de vir à tona que o baiano terminou o relacionamento com Mani Rego, o jovem abriu uma live em seu perfil no Instagram criticando a imprensa que está noticiando a sua vida pós-BBB.

Furioso, o ex-brother começou o discurso levantando uma bandeira racial: "Eu entrei no Big Brother Brasil como um garoto preto, que veio da favela. Um garoto que sonha e que tem o direito de sonhar e viver a vida como qualquer pessoa. Eu entrei no Big Brother pra jogar e pra ganhar o prêmio e fui lá como jogador, me posicionar, mostrei a minha pessoa, a minha personalidade e ganhei o programa'', disparou.

Em seguida, Davi Brito não nega o fim do namoro e desabafa: ''Da minha vida pessoal eu não devo satisfação a ninguém. Vá cuidar da sua vida. Deixa a minha vida, que da minha vida cuido eu. Se o Brasil gostou de mim e me fez sair de lá campeão foi porque eu tive uma trajetória sofrida e ralada. Eu fui humilhado lá dentro várias vezes''.

Sem papás na língua, ele detona a imprensa: "Eu não vou admitir que as pessoas, esses sites de fofocarias fiquem falando merda de mim. Vão cuidar da vida de vocês (...) Vá lavar um prato, vá passar um pano dentro de casa. Vá procurar fazer alguma coisa. Ficar fofocando da vida dos outros. Coisa feia. Vá procurar fazer jornalismo sobre o racismo que está existindo no mundo. Vá procurar fazer um jornalismo sobre as crianças que estão passando fome debaixo da ponte (...)", pontuou o ex-motorista de aplicativo.

Por fim, ele encerra a live rebatendo as críticas e afirmando que não precisa provar nada a ninguém. "Eu não tenho que provar nada a ninguém. Está com raiva porque eu sou preto e ganhei? Eu sou o primeiro homem preto a ganhar o programa do Big Brother Brasil. Representei a minha cultura, a minha raça. Eu sou negro e sou milionário''.

