Tony Ramos já apresentava sintomas e se queixava nos bastidores de novela

Tony Ramos surpreendeu a todos ao passar mal em casa e dar entrada em um hospital do Rio de Janeiro para uma cirurgia de urgência. O procedimento foi necessário para drenar um sangramento intracraniano apresentado pelo ator. Mas, o que pouca gente sabe é que os primeiros sintomas começaram a aparecer ainda nos bastidores das gravações da novela “Terra e Paixão”, trama na qual interpretou o personagem Atnônio La Selva.

Segundo fontes da coluna Mariana Morais, na época das gravações, o ator costumava se queixar constantemente de fortes dores de cabeça. Além disso, quem trabalhava diretamente com ele pôde perceber algumas bruscas mudanças de humor. O ator também chegou a reclamar em uma reunião, conforme antecipado por esta colunista, que estava se sentindo um pouco sobrecarregado com a quantidade de cenas gravadas em um curto intervalo de tempo.



Nos bastidores, muita gente achava estranho as repentinas mudanças de humor do ator e até a breve queixa sobre o excesso de trabalho, uma vez que Tony Ramos tem como marca registrada em seus 60 anos de carreira a simplicidade, bom humor, empatia, generosidade e muitos outros adjetivos que sempre o engrandeceram como profissional de conduta impecável.





















Internação de Tony Ramos







Tony Ramos está internado no hospital Samaritano, em Botafogo, no Rio de Janeiro. O ator precisou passar por uma cirurgia no crânio, nesta quinta-feira (16), após ser diagnosticado com sangramento intracraniano. Contudo, apesar do quadro ser delicado, o hospital divulgou um boletim médico com atualização sobre o estado de saúde de Tony Ramos.





"O Hospital Samaritano Botafogo informa que o ator Tony Ramos foi submetido a uma cirurgia de drenagem de hematoma subdural no início da noite de hoje (16/05). O estado de saúde do paciente é estável", informa o boletim.



O artista foi levado ao hospital logo pela manhã, após sentir mal estar. Por conta disso, Tony Ramos precisou cancelar alguns compromissos que tinha para o dia, dentre eles, algumas gravações. Ao chegar na unidade de saúde, passou pela cirurgia, que terminou por volta das 19h30.