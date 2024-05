Tony Ramos: Boletim médico atualiza estado de saúde do ator

Tony Ramos está internado no hospital Samaritano, em Botafogo, no Rio de Janeiro. O ator precisou passar por uma cirurgia no crânio, nesta quinta-feira (16), após ser diagnosticado com sangramento intracraniano. Contudo, apesar do quadro ser delicado, o hospital divulgou um boletim médico com atualização sobre o estado de saúde de Tony Ramos.

"O Hospital Samaritano Botafogo informa que o ator Tony Ramos foi submetido a uma cirurgia de drenagem de hematoma subdural no início da noite de hoje (16/05). O estado de saúde do paciente é estável", informa o boletim.

O artista foi levado ao hospital logo pela manhã, após sentir mal estar. Por conta disso, Tony Ramos precisou cancelar alguns compromissos que tinha para o dia, dentre eles, algumas gravações. Ao chegar na unidade de saúde, passou pela cirurgia, que terminou por volta das 19h30.

Entretanto, até o momento, a equipe do ator não se pronunciou oficialmente para falar sobre o estado de saúde dele. Além disso, o que se sabe é que ainda não há nenhuma previsão de alta hospitalar de Tony Ramos.

Nas redes sociais diversos fãs que acompanham o ator ficaram apreensivos com a notícia: “Por que esse sangramento?? Deus o abençoe!" "Deus ilumine os médicos que estão operando Tony". "Misericórdia, Senhor Jesus! Cura ele". "Meu Deus, que ele se recupere e fique bem!".











Saiba Mais Mariana Morais Jennifer Lopez e Ben Affleck estariam se divorciando; Veja detalhes

Jennifer Lopez e Ben Affleck estariam se divorciando; Veja detalhes Mariana Morais Rafael Cardoso sai às presas de sua residência após perseguição

Rafael Cardoso sai às presas de sua residência após perseguição Mariana Morais Lucas Guimarães chora ao ver Carlinhos Maia quase se afogando

Lucas Guimarães chora ao ver Carlinhos Maia quase se afogando Mariana Morais MC Daniel vive affair com ex de Rennan da Penha

MC Daniel vive affair com ex de Rennan da Penha Mariana Morais Tony Ramos passa por cirurgia de emergência após grave diagnóstico