Neymar se vinga de jogador e fura pneus do carro do atleta

Neymar Jr compartilhou nas redes sociais, nesta quarta-feira (29), sua vingança contra o parceiro de time, Renan Lodi. O craque furou o pneu do carro de Renan, após ser vítima de uma brincadeira feita pelo atleta.

Tudo começou quando Renan Lodi decidiu fazer uma pegadinha com Neymar Jr. O atleta deu um um nó no cadarço da chuteira de Neymar, enquanto estava dentro de um vestiário. Como se não bastasse, ele ainda tirou uma sequência de fotos mostrando o passo a passo da brincadeira.

Contudo, Neymar decidiu se vingar do amigo, que também joga no Al-Hilal, time da Arábia Saudita. O jogador não poupou esforços e foi até mais a fundo na revanche, isso porque o craque furou os pneus do carro de Renan Lodi e também registrou todo o momento, através de vídeos e fotos.

Ao compartilhar a vingança nas redes sociais, Neymar escreveu: "Um dia da caça, outro do caçador.

Estamos quites". Em seguida, Renan Lodi comentou na publicação do atleta: "Temporada que vem é longa, espero ansiosamente pelo teu Rolls Royce!!"

Nas redes sociais, internautas escreveram: "Vai ter que ir pra casa de trem", brincou um fã. "A brincadeira dos caras. Ai é loucura", disse outro. "Brincou porque quis, agora receba. Acho que vai ter volta, hein!?"

