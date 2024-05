Morre Joaquim Lopes Salgado, humorista da "Praça É Nossa"

Joaquim Lopes Salgado faleceu nesta quarta-feira (29), aos 79 anos. O humorista que já fez parte do elenco de "A Praça é Nossa" e "Escolinha do Golias" ficou conhecido após participar de diversos quadros de comédia no SBT.

A confirmação da morte foi revelada pela emissora, através de nota. “O Sistema Brasileiro de Televisão lamenta o falecimento do ator Joaquim Lopes Salgado, na manhã de hoje, 29, de causa não informada. Carismático, divertido, com a arte de fazer graça nas veias, Joaquim marcou o público através de sua trajetória em programas humorísticos do SBT“.

O humorista marcou a televisão brasileira através de diversos personagens. Joaquim Lopes deu vida ao "Peroba", em ‘A Escolinha do Golias’. O personagen sempre sentava atrás de Pacífico, interpretado por Ronald Golias, e brincava com várias piadas do aluno.

Além disso, com tantos personagens inesquecíveis, Joaquim também fez uma participação marcante em “A Praça é Nossa”. O humorista reviveu diversos episódios corriqueiros no cotidiano do povo brasileiro e arrancou muitas risadas dos telespectadores.