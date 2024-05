Maria Zilda revela mau hálito de José de Abreu e é exposta por traição

Após a atriz Maria Zilda Bethlem, em fevereiro deste ano, afirmar que o ator José de Abreu tinha mau hálito, quando participou de uma live na web com o também ator Murilo Rosa. No entanto, o ator decidiu responder uma a acusação feita pela ex-colega de trabalho.

O ator global demorou alguns meses pra responder e detonou as falas da atriz. "Cansei de ser acusado por uma fracassada que só conseguiu ser protagonista porque casou com o Talma. Se separaram, a carreira acabou. Né, Zildede Zil?", iniciou ele.

Em seguida, José de Abreu chegou a detonar o ator Murilo Rosa. "Chega. Não vou aguentar uma ex atriz que não detém NENHUM RESPEITO entre seus pares dizendo merda sobre mim. Ainda mais numa live com outro merda que, se fosse digno, teria me defendido. Não é a toa que existe na Globo o verbo "MURILAR", ou seja, agir como Murilo Rosa. E dele mais não falo, não merece", afirmou.

Na época, a atriz Maria Zilda Bethlem deu o que falar em suas lives ao revelar que José de Abreu tinha um mau hálito insuportável. “Eu tinha uma paixão na trama. E nas cenas só apareciam os pés do personagem porque era tudo fruto da minha imaginação.

Por fim, ela ainda explicou que ele fedia a álcool. "Até que decidiram quem seria o ator [para interpretar]. Foi decidido que seria o José de Abreu. Ele estava numa fase muito doida. Bebia demais. E ele estava tão compulsivo que tinha umas cenas que a gente ficava amarrado numa árvore, um de costas para o outro. Você sabe que ele obrigava o contrarregra a dar a cachaça na boca?”, relembrou ela.