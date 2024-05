Arthur Aguiar revela única condição que o faria entrar em reality novamente

"Cuspindo" no prato que comeu! O cantor Arthur Aguiar, de 35 anos, rejeitou um convite para participar do reality "A Fazenda", da emissora Record. Para quem não sabe, Aguiar já fez parte do elenco de atores da casa e chegou a ganhar destaque na novela "Rebelde", em 2011.

Durante uma entrevista, o artista contou que não sente vontade de ir para um programa da Record: "Já rolou uma sondagem, na verdade, já fui convidado para participar da "A Fazenda", mas não faz sentido, não entraria", disse ele.

Aproveitando o embalo da entrevista, o ex-campeão do BBB22 disse mais: O Big Brother foi uma exceção, foi uma oportunidade, que naquele momento específico fazia sentido". Além disso, segundo o ex-marido de Maíra Cardi, ele só voltaria a participar de um reality caso houvesse uma edição especial do Big Brother Brasil.



Arthur ainda detalhou de como deveria ser a edição para integrar no elenco de um futuro BBB: "Eu acho que a única possibilidade de eu entrar num reality show de novo seria se houvesse um Big Brother dos Campeões. Eu com certeza entraria se fosse chamado", revelou ele.

Vale lembrar, que Arthur Aguiar foi o grande campeão do BBB22 com mais de 68% dos votos, e levou para a casa a bolada de R$ 1,5 milhão. Mas o pós BBB não foi lá essas coisas, o cantor não conseguiu emplacar nenhum hit na carreira musical, até o momento, e muito menos voltar a atuar nas telinhas!