Corpus Christi em Brasília será marcado por dia ensolarado; veja previsão

Neste dia de Corpus Christi (30/5), quem passar o dia ao ar livre deve redobrar os cuidados com a hidratação e a proteção da pele contra os raios de sol. De acordo com informações do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a radiação solar estará mais intensa, principalmente, entre às 10h e às 15h. A temperatura máxima prevista para Brasília, hoje, é de 28°C.

As condições seguem estáveis, com poucas nuvens, e tendência de baixa umidade para o dia — a umidade máxima registrada nas primeiras horas da manhã foi de 95%, mas o nível tende a cair até 30%, ao longo da tarde. A temperatura mínima registrada nesta quinta-feira foi de 12°C.

O nevoeiro, avistado ontem de manhã na capital do país, voltou a acontecer em lugares isolados, mas já se dissipou, dando lugar ao céu limpo que predominará na data festiva religiosa.