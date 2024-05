Madonna estaria vivendo romance com lutador 30 anos mais jovem; Veja quem

A fila não anda, a fila capota! Ainda mais se tratando da rainha do pop, Madonna, de 65 anos. Segundo o jornal europeu "The Sun", a cantora deu uma nova chance para o amor e estaria vivendo um romance com o lutador de boxe conhecido como Richard Riakporche, de 34 anos.

Ainda de acordo com a imprensa estrangeira, o babado veio à tona poucos dias depois de um tabloide britânico noticiar o término do namoro entre a cantora e o professor e lutador de boxe, Josh Popper, de 30 anos.

Na sequência, o veículo relatou que ambos encontraram dificuldades para permanecer juntos enquanto a artista norte-americana concluía a agenda de shows mundo à fora com a turnê mundial "Celebration". Mas que ambos mantém uma ralação amigável.

Vale lembrar que a rainha do pop encerrou a turnê no Brasil e reuniu mais de 1,6 milhão de fãs na praia de Copacabana, no Rio de Janeiro. Inclusive, um dos seus affair estava presente no evento para prestigiar a cantora, Jesus Luz.

Madonna e Jesus Luz se conheceram no final de 2008, quando a famosa veio ao Brasil, durante um ensaio fotográfico para uma revista. Coincidentemente, na época, Madonna havia acabado de terminar o relacionamento com o ex-marido.