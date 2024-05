Reprodução/ Instagram Bruno Montaleone

Bruno Montaleone, que se destacou como Matheus em Verdades Secretas 2, irá para Portugal. O motivo é gravar algumas cenas para Mania de Você, nova novela de João Emanuel Carneiro, confirmada no segundo semestre. Em alta, Bruno Montaleone vai gravar Mania de Você em Portugal

Recentemente, que também foi confirmado na trama de João Emanuel Carneiro foi Rodrigo Lombardi. Ele acertou sua participação após a perda de fôlego da negociação entre Globo e Murilo Benício para a novela.

Bruno Montaleone também tem enfrentado ótimos desafios no cinema, vide sua participação no filme Homem com H, que conta a trajetória de Ney Matogrosso. Na história, o ator é Marco, ex-companheiro do cantor.