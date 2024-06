Ana Hickmann revela como roubou primeiro beijo de Edu Guedes

Ana Hickman e Edu Guedes - (crédito: Divulgação/Redes Sociais)

Os solteiros não têm um minuto de paz! Em clima do dia dos namorados a apresentadora Ana Hickmann revelou para os fãs que roubou o primeiro beijo do chef de cozinha Edu Guedes. Além de responder algumas perguntas feitas pelos seguidores nas redes sociais, o casal contou que vai morar junto.

Na web, Ana Hickmann e Edu Guedes fizeram um quiz para os seus fãs com o tema "namorados". A revelação aconteceu por meio de um vídeo no perfil dos pombinhos.

Entre as inúmeras perguntas que Ana e Edu receberam, um internauta questionou sobre como aconteceu o primeiro beijo. “Ele foi me dar um beijo de tchau e eu virei o rosto e roubei um beijo. Foi um beijo roubado”, disse ela.

Além disso, os apresentadores contaram que o affair começou em janeiro de 2024 e revelaram o que mais gostam de fazer quando estão juntos. “A gente cozinha bastante para a família, para os filhos. Também estamos gostando muito de viajar”, respondeu eles.

Por fim, o chef de cozinha contou que é ele o mais atento com os detalhes no dia a dia. “De vez em quando está acontecendo algo e eu falo: olha o que está acontecendo ali, Ana”, afirmou ele. E ela completou: “Visão periférica”.