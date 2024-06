Rafaella Santos não vai a batizado da sobrinha e reforça rumores de briga com Bruna Biancardi

Parece que está rolando um climão nos bastidores da vida pessoal de Neymar Jr. No último sábado (08), diversos familiares do jogador e de Bianca Biancardi estiveram reunidos na igreja católica em Cotia para celebrar o batizado de Mavie, filha mais nova do atleta.

Contudo, o que causou muita estranheza e até repercussão entre os fãs, foi a ausência de uma figura importante na família do atleta nos registros de uma data tão esperada. A irmã do jogador, Rafaella Santos, simplesmente não compareceu ao evento.

Entretanto, o que chamou ainda mais atenção dos internautas foi a aparição da irmã do jogador em uma praia da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Rafaella Santos foi flagrada curtindo um dia de sol, no mesmo dia em que Mavie estava sendo batizada, em São Paulo.

Vale lembrar que já correm diversos burburinhos na internet dizendo que a relação de Rafaella e Biancardi estaria ainda mais estremecida. Isso porque a irmã do jogador está apoiando e cada vez mais próxima da modelo que estaria à espera de um filho de Neymar.

Nas redes sociais, internautas escreveram: "Rafaella parece que fez questão de mostrar que não queria estar presente". "Tinha outro compromisso? Duvido. Não foi porque não quis e porque não gosta da menina e nem da mãe da menina". "Batizados não são marcados do dia para noite".

