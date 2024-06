Vaza valor do cachê de Zé Felipe e web reage

Está caro! Vazou na internet o valor do cachê do cantor Zé Felipe. Filho do sertanejo Leonardo e marido da apresentadora Virginia Fonseca, Zé Felipe, um dos maiores hitmakers dos últimos anos, recebe um cachê no valor de R$ 300 mil a R$ 370 mil por show.

Vale ressaltar que, até 2020, Zé Felipe cobrava R$ 100 mil por show. No entanto, o cantor atingiu um nível maior na música e após emplacar inúmeros sucessos como: “Toma Toma Vapo Vapo“, “Malvada” e “Bandido“, o artista se destacou no mundo da música.

A web foi à loucura com o alto valor do cachê! Internautas dispararam críticas sobre o trabalho que tem sido realizado, ultimamente, pelo cantor. "Show de graça ainda é caro", soltou um usuário. "Esse é o valor que ele deveria pagar pro evento chamar ele, né?", comentou outro internauta.

Vale lembrar que, recentemente, Zé tem sido bastante criticado com as últimas composições. Sempre apoiado pela esposa, o jovem chegou a ser o artista brasileiro mais popular do Spotify, à frente até de Gusttavo Lima, mas não vem conseguindo repetir seus sucessos nas plataformas.

Shows cancelados

Zé Felipe tem tido dificuldades para lotar seus shows. Um deles chegou a ser cancelado, justamente pela falta de público. Além disso, em uma de suas apresentações fora do país, segundo amigos próximos, a equipe do cantor precisou distribuir ingressos de cortesia, nos Estados Unidos.