Leão Lobo diz que Eliana se incomodou com Virginia no SBT

Será mesmo, gente? As especulações em torno da saída da apresentadora Eliana continuam. Dessa vez, quem resolveu opinar foi o jornalista Leão Lobo. Durante uma conversa no podcast "Elementar Show", o apresentador revelou que Eliana estaria incomodada com a chegada da influenciadora Virgínia Fonseca.

A ida da artista para a TV Globo ainda não convenceu o público, que busca saber o que realmente aconteceu nos bastidores do canal de Silvio Santos. De acordo com Leão Lobo, a comunicadora tomou a decisão de deixar o SBT após a chegada de Virgínia no canal.

“O que incomodou muito a Eliana, e eu acho que tem muito sentido, foi a chegada da Virginia. Porque a Virginia ela pode ser uma celebridade na internet, mas na televisão ela não é nada!”, opinou Leão Lobo, que continuou expondo os seus 'achismos' no bate-papo.

“Ela (Virginia Fonseca), chegou como se fosse uma rainha, com cenário maravilho, com toda divulgação. E a Eliana com 15 anos de casa, estava reivindicando um cenário novo, uma série de coisas”. disparou o comunicador.

Vale lembrar que, de fato alguma treta aconteceu entre a loira e os anfitriões do SBT. A saída repentina da Rainha dos Dedinhos, o pedido de desculpas em rede nacional de Patrícia Abravanel e a chegada da apresentadora na rede Globo tornaram-se uma incógnita entre o mundo dos famosos.

