Grávida, Iza descobre traição e anuncia separação

Iza anunciou, nesta quarta-feira (10), através das redes sociais, que chegou ao fim o seu relacionamento com o jogador de futebol Yuri Lima, após descobrir traição por parte do atleta. Ela está grávida de Nala, sua primeira filha.

No entanto, no desabafo publicado, a artista começa: "Eu tento viver minha vida ao máximo de uma forma restrita, de uma forma que eu me proteja, porque enfim, existem muitas pessoas por aí que me admiram, mas pessoas também que nem sempre podem entender bem o que eu quero dizer. Mas nessa situação, eu não vejo outra solução, eu não vejo outra saída".