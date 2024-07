Saiba quem é a amante de Yuri Lima, marido de Iza

Kevelin Gomes é apontada como pivô da separação de Yuri e Iza. A mulher já tinha se relacionado com o jogador antes dele começar um relacionamento com a cantora. No entanto, os dois voltaram a se reaproximar recentemente.

Contudo, a amante de Yuri é baiana e vive no Rio de Janeiro. Além disso, a mulher possui um perfil em uma plataforma de conteúdo adulto, onde compartilha com os assinantes registros sensuais. No perfil de Instagram da jovem, ela disponibiliza até mesmo o link direto para seu perfil no Privacy.

Além disso, segundo a página Circo da Mídia, o ex-companheiro de Iza, Yuri Lima, possui vídeo tendo uma relação sexual junto com a criadora de conteúdo adulto. O caso chocou internautas que ficaram surpresos com a notícia.

Entretanto, a baiana, que costuma publicar muitas fotos sensuais também na internet, possui o Instagram privado, com cerca de 61 mil seguidores. Após o caso extraconjugal vir à tona, ela não se pronunciou, assim como Yuri.

Vale ressaltar que Iza revelou que a mulher tentava vender prints por R$ 30 mil para comprovar a traição de Yuri e se tornar famosa. "Tentando vender as informações para alguns veículos a 30 mil reais. Informações que chegaram até mim graças a uma boa relação que eu tenho...Chegaram até mim os prints e provavelmente vão chegar até vocês...Aparecer, ficar famosa, e mostrar o que aconteceu".





