Simony rompe silêncio sobre acusação de ataque de estrelismo

Será que foi realmente isso? A cantora Simony bateu um papo exclusivo com o colunista Daniel Nascimento e revelou o que de fato aconteceu no evento de beleza, na cidade de Curitiba, na última terça-feira (16). Após finalizar as sessões de quimioterapia, a artista realiza periodicamente imunoterapia.

Durante a conversa, Simony, que teria marcado presença no evento dentro do horário combinado, explicou que um atraso a deixou bastante chateada. Além disso, a famosa ficou incomodada com o clima frio no local. Segundo ela, o tempo poderia surtir algum efeito no tratamento que vem fazendo de imunoterapia.

“Eu sou uma menina simples, eu venho de uma família simples, eu não tenho estrelismo com ninguém. Agora eu vi pessoas ali incomodadas comigo”, iniciou Simony. “Ás vezes posso ter brilhado mais que alguém. Mas eu não tenho culpa, eu tenho uma história, eu tenho uma vida”, frisou.

De acordo com a artista, o fato de brilhar mais que as pessoas poderia gerar um certo incômodo nos outros. “Eu não tenho culpa se eu chego num lugar e eu brilho mais que alguém. Aí já é uma ‘estrela’ que é sua, cada um tem a sua. Eu não posso fazer nada”, desabafou a famosa.

“Eu não sou uma pessoa estressada, eu não sou nada disso, eu nem saí do quarto”, reforçou ela, que estava exausta e vem sentindo muito sono e cansaço causados pela imunoterapia. “É uma pessoa infeliz [quem teria se incomodado] … Na verdade, ninguém nem viu. Não entendi. Eu não sei de onde tiraram isso [do estrelismo]”, finalizou.

Simony dá show de estrelismo e incomoda produção de eventohttps://t.co/9x8UWAbLmo — Mariana Morais (@moraismarianam) July 17, 2024