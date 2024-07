Marcos Caruso ganha declaração do companheiro em aniversário de casados

Marcos Caruso e Marcos Paiva viajaram para Paris, na França, para comemorar 6 anos de casados, as Bodas de açúcar. O enfermeiro compartilhou uma foto ao lado do companheiro e se declarou, arrancando suspiros de fãs.

Na imagem publicada em uma rede social, o casal posa para foto, em clima de romance, embaixo da Torre Eiffel, em Paris. Além disso, a postagem veio seguida de uma verdadeira declaração de amor para o parceiro.

No entanto, na legenda, o enfermeiro escreve: "São 6 anos de casados, as Bodas de Açúcar. E que felicidade é comemorar a doçura do nosso amor! Há seis anos que compartilhamos a vida e todos os dias têm sido oportunidades de crescimento e desenvolvimento para os dois".

Além disso, Marcos Paiva disse: "Ambos temos qualidades e defeitos, e, com o passar do tempo, aprendemos a amar e aceitar o outro tal qual é. Claro que não amo os seus defeitos, mas amo a forma como nos encaixamos perfeitamente".

Por fim, ele acrescentou: "Espero que juntos tenhamos uma vida perfeita, com altos e baixos e tudo aquilo a que tenhamos direito. Quero compartilhar toda a minha vida com você! Feliz Bodas de Açúcar! Amo você".