Modelo abre o jogo sobre teste de DNA de suposta filha de Neymar

Neymar Jr pode estar a poucos passos de descobrir que é pai de mais uma menina. Isso mesmo. Pode ser que em breve seja confirmada a paternidade da quarta filha do atleta. A menina, que hoje tem 10 anos de idade, é filha de uma modelo húngara.

Após a informação ser divulgada pela Fabíola Reipert, da Record TV. A jornalista Fábia Oliveira conversou com a modelo Gábriella Gáspar, que revelou detalhes sobre o caso. "O advogado me ajudou muito até aqui [no processo de investigação de paternidade]. É verdade que as coisas avançam lentamente, mas tudo de forma positiva", começou.

No entanto, em seguida, a modelo abriu o jogo sobre o teste de paternidade: "Isso acontecerá em breve. O DNA é obtido na Hungria. Pedimos um pouco mais de paciência [com relação ao resultado]". "Minha filha é 100% do Neymar. Ela se parece muito com a Rafaella [irmã do jogador]".

Contudo, Gábriella Gáspar ainda acrescentou: "As semelhanças entre minha filha e a família de Neymar são óbvias. Mavie [filha do jogador com Bruna Biancardi] também se parece com Jázmin quando era bebê".

Por fim, a modelo contou que teria se relacionado com o jogador quando ele estava na em Santa Cruz de La Sierra, na Bolívia e declarou: "Eu só percebi que estava grávida na décima primeira semana de gestação. Eu sei que a filha é dele porque eu tive relações apenas com ele".

Outros filhos

Vale lembrar que recentemente Neymar Jr fez um teste de DNA, onde confirmou que era pai de Helena, filha da modelo Amanda Kimberlly. A bebê nasceu em julho deste ano. Além disso, o jogador é pai de Mavie, com Bruna Biancardi e de Davi Lucas, fruto do relacionamento com Carol Dantas.