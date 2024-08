Mãe de Bruno Gagliasso ignora aversão do filho e abraça Bolsonaro

Lucia Gagliasso mostrou mais uma vez que se opõe a opinião política de seu filho, Bruno Gagliasso. A pré-candidata a vereadora do Rio de Janeiro compartilhou um registro nas redes sociais em que surge ao lado do ex-presidente da República, Jair Bolsonaro.

No entanto, a publicação foi feita em conjunto, por Thiago Gagliasso com sua mãe Lucia Gagliasso. "Agenda de hoje com o nosso Presidente Jair Messias Bolsonaro. Dia de muito aprendizado e, principalmente, alto astral".

Em seguida, eles continuam: "Temos muito trabalho pela frente pra melhorar nosso estado do Rio de Janeiro e também a capital. Vamos trabalhar duro pra elegermos o máximo de vereadores e termos uma câmara de direita, conte comigo sempre. Missão dada é missão cumprida".

Vale lembrar que Lucia se filiou ao partido PL Mulher para concorrer ao cargo de vereadora na cidade do Rio de Janeiro. Nas redes sociais, ela declarou: “Vamos lutar pelo resgate dos valores que estão sendo corrompidos e esquecidos dia após dia!".

Além disso, a mãe de Bruno também revelou aos seus seguidores: "Estou muito feliz com essa nova etapa da minha vida! Conto com vocês nessa jornada". "Representar as mulheres. As mulheres de pepeca, óbvio!".