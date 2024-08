MC Daniel assume namoro com influencer Lorena Maria

Finalmente! MC Daniel usou as redes sociais, nesta quinta-feira (15), para assumir o romance com a Lorena Maria. A ex-namorada de Rennan da Penha chegou a postar uma indireta nas redes sociais para internautas que criticavam o relacionamento com Falcão do Funk.

MC Daniel compartilhou o momento em que pede a amada em namoro, nas redes sociais. Lorena aparece sentada no colo do MC e ele declara: "Eu amo muito essa mulher, ela veio para mudar minha vida, eu sou muito fã dela. E queria saber se ela quer namorar comigo".

Em seguida, a influenciadora se emociona com o pedido e os amigos comemoram. Além disso, na legenda da publicação, Daniel escreveu: "O inámoravel está namorando. A gente combina igual café com leite. Te amo, preta".

Nas redes sociais, internautas escreveram: "Já estou imaginando o filho de vocês. Vai ser perfeito, café com leite". "Já sabia que isso ia acontecer, vocês têm energia boa". "Perfeitos juntos!" "Casal mais lindo e posturado do Brasil".

Vale lembrar que na última quarta-feira (14), Lorena chegou a publicar uma indireta nas redes sociais dizendo que não se importava com as críticas que ela e MC Daniel vinham recebendo. Isso porque alguns internautas diziam que eles não combinavam.