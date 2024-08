Ary Fontoura se pronuncia sobre suposto namoro com rapaz mais jovem

Ary Fontoura, de 91 anos, virou assunto nas redes sociais, nesta segunda-feira (26). Isso porque viralizou uma foto do ator ao lado de um rapaz bem mais jovem e internautas criaram burburinhos de que o homem seria um novo affair do artista.

Na imagem, Ary surge sentado a mesa de um restaurante ao lado de um homem mais novo. Além disso, o perfil no twitter que compartilhou o registro, escreveu: "Chocado com o boy novinho que o Ary Fontoura tá namorando".

Contudo, o ator negou que esteja em um relacionamento. Ao jornal Globo, Ary Fontoura esclareceu: "Não conheço a pessoa. Estava jantando no Outback e esse rapaz me pediu uma foto para enviar para mãe, que era minha fã".

Além disso, o artista ainda acrescentou: "Como tiro foto com todo mundo, não faço nem ideia de quem seja o rapaz. O mundo está esquisito e cheio de ciladas. Essa foto deve ter mais 4 meses. Que bom que continuou arrasando corações... Querer lacrar com fotos de fã, não dá né? Tem um ditado que 'ninguém atira pedra no nada'. O X só tem isso, uma pena".

Nas redes sociais, internautas escreveram: "Quem somos nós para julgar, né?!" 'Sempre vejo esses casais e penso: se outro for maior de idade, maravilha. Deixa as pessoa". "Gente.. não pode ser. Não é o neto dele não!?"

chocado com o boy novinho que o ary fontoura ta namorando pic.twitter.com/ioZBFEjnSE — lucas (@favsbeltrao) August 25, 2024