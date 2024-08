Gabriel Roza acusa Bia Miranda de traição e dá detalhes

Bia Miranda está envolvida em uma polêmica daquelas. Isso porque após assumir seu novo relacionamento com Samuel Sant’anna, a influenciadora foi acusada por internautas de trair seus ex-companheiros , o DJ Buarque e seu ex-noivo, Gabriel Roza.

Contudo, Bia negou que tivesse sido infiel, mas Gabriel soltou o verbo nas redes sociais e afirmou que houve sim traição por parte da influenciadora, quando os dois estavam juntos. Eles ficaram juntos durante 5 anos.



No entanto, o ex-noivo disse: “Eu vou falar porque eu não sou baú para guardar as coisas. Quando eu cheguei em São Paulo, que eu estava casado, cheguei já descobrindo que a outra (Bia) já tinha d@d0 para o dono da boate”.



Além disso, ele acrescentou: “Já cheguei descobrindo, peguei conversa no celular. E um dia depois já apareceu namorando. Mas é só um idiota que namora uma mulher dessa. E olha que a pessoa viu as coisas que estavam acontecendo”.



Pior fim, Roza declarou: “Me traiu e no outro dia já começou a namorar com a própria pessoa. Aí é complicado. E a pessoa ainda faz filho com uma mulher dessa, não tem como. Os caras têm que ser mais espertos, não é só pensar em dinheiro não”.