Andressa Urach quer um homem só para ela, mas que aceite compartilhá-la

A Andressa Urach parece que cansou de relacionamentos "comuns". Agora, a produtora de conteúdo adulto está em busca de um homem que não tenha ciúmes, que seja só dela e aceite dividi-la com outros. Em seu perfil do Instagram, a beldade contou que só ela pode ser ciumenta.

"Um dia eu encontro um homem que seja só meu e aceite me dividir. Só eu posso ser ciumenta", escreveu ela em seu Storie. Nas redes sociais, os internautas comentaram sobre as declarações da beldade.

"Só você bancar um, acha rápido", opinou um usuário. "Psiquiatras deveriam acompanhar seus pacientes e conforme suas postagens aumentar a dosagem do remédio", brincou outro. "Pelo menos ela tem coragem de assumir quem ela é", ressaltou mais um.

Vale lembrar que, em setembro Andressa Urach usou o seu perfil do Instagram para anunciar o término do seu relacionamento com o também ator pornô, Lucas Ferraz. A produtora explicou que sentia muito ciúmes do ex-namorado durante as gravações de seus vídeos pornográficos.

"Eu e o Lucas, a gente acabou terminando porque sou muito ciumenta. Nas nossas gravações, tive crises de ciúme e isso estava me fazendo muito mal. E trabalhar com conteúdo [adulto] você sendo solteira é uma coisa. Sou extremamente profissional."