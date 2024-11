Silvia Abravanel sobre relação com Silvio Santos no SBT: "Me xingava"

Silvia Abravanel abriu detalhes de como era seu relacionamento com Silvio Santos. A apresentadora contou, durante entrevista ao podcast Festa da Firma, que apesar de ser filha, também recebia broncas do empresário.

No bate-papo, ela disse: "Eu nunca tomei patada do Silvio Santos pai, eu tomei no Senor Abravanel, que era conversa no pé do ouvido. Sabe uma dor de ouvido inflamado? É aquilo ali. E patada do Silvio Santos, milhares".

Além disso, Silvia revelou: "Eu fazia um programa ao vivo com o Celso Portiolli, eu tinha 8 horas de programa com o Celso Portiolli no ar, só que as primeiras 5 horas eram gravadas, as últimas 4 horas eram ao vivo, e as vezes o Silvio Santos estava na praia".

No entanto, a apresentadora ainda acrescentou: "Eu tinha 3 celulares, todos os botões, eu deixava todo mundo antenado. E o Silvio Santos me dava bronca as 4 horas do programa ao vivo. "Porque ele queria mudar as coisas e as vezes ele estava no Guarujá e dava delay, eu mudava, pra ele chegava atrasado, ele me xingava".

Por fim, o apresentador do podcast, Wellington Muniz, o Ceará, quis saber se o xingamento tinha palavrão, e então, Silvia Abravanel declarou: "Muito!”. O comunicador então questionou: "Tipo Dercy Gonçalves!?". E Silvia confirmou: "Naquele nível assim".