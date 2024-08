Em entrevista, Silvio Santos fez revelação sobre sua própria morte

O apresentador, Silvio Santos, revelou durante uma entrevista ao programa Pânico na TV, em 2016, que recebeu informações sobre a sua própria morte. O comunicador mencionou que uma cartomante previu que ele morreria se um filme sobre a sua vida fosse lançado.

"Lá tem umas casas de pessoas que preveem o futuro, cartomantes, enfim, pessoas que gostam de adivinhar o futuro. Então, eu entrei em uma casa, por curiosidade, e tinha uma mulher com uma bola de cristal e aquelas cartas que ninguém entende nada", iniciou ele.

"Aí ela falou pra mim que o Brasil ia perder para a Alemanha de 7x1, há muito tempo. Depois que o Brasil perdeu de 7x1 eu pensei 'essa mulher é muito boa'! E falou, 'olha você também deve evitar qualquer entrevista, qualquer filme e qualquer livro. Porque no dia que você for entrevistado fizer um filme ou escrever um livro, você vai morrer no dia seguinte'. Eu não dei bola", finalizou ele.

Morto no último sábado (17), aos 93 anos, Silvio Santos virou tema de uma cinebiografia que resgata momentos marcantes da vida e carreira do apresentador. A atração traz o ator e apresentador Rodrigo Faro interpretando o dono do SBT.

Nas redes sociais internautas comentaram sobre a coincidência. "O dia dele foi determinado pelo próprio DEUS! Silvio foi um homem muito abençoado! Prosperou em tudo! O dinheiro foi o de menos! A sabedoria dele era ímpar. Foi tão abençoado que partiu em um sábado, que é um dia tão especial para os judeus. Pois é o dia do descanso. Até nisso o SENHOR determinou para a vida dele. Descanse em paz , Silvio. Aqui, você fará muita falta", disse um usuário. "93 anos ele tinha gente! Uma hora a morte chega, com filme ou sem", disse outro.