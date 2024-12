Grazi Massafera é massacrada na web após expor sexualidade de ator: 'horrível'

O ator João Villa quebrou o silêncio após ter a sua sexualidade exposta pela amiga Grazi Massafera. As especulações começaram após surgirem boatos de um romance entre os dois. Na ocasião, a loira esclareceu os rumores.

No entanto, as falas de Grazi geraram polêmica entre os internautas. Durante o seu esclarecimento, a atriz usou uma expressão que incomodou os fãs: "João é meu amigo e gosta da mesma fruta que eu. Entendedores entenderão''.

Em entrevista ao jornal "O Globo", João abordou o assunto. "Minha orientação sexual sendo exposta não sei se me assusta mais. A Grazi fez de uma forma espontânea, natural. Não é uma questão para mim, eu sou bem-resolvido em relação a isso", afirmou.

"O que me assustou foi a repercussão porque cheguei a ver algumas coisas, como a minha orientação sexual à frente do meu trabalho. Também pelo fato de você ser gay vai ter medo de sofrer homofobia, preconceito", explicou.

"Isso é o que mais me machuca. Anos atrás eu tinha medo de perder trabalho e de as pessoas não quererem me escolher para fazer personagens héteros. Eu só fiz personagens héteros até agora, mas acho que as coisas mudaram'', afirmou.

Internautas opinam sobre declarações de Grazi

Nas redes sociais, os internautas comentaram sobre as declarações dos famosos. "De repente ela que gosta de mulher e não ele de homem", comentou um usuário. "Que comentário... horrível esse dela, em muitos sentidos. Desnecessário", opinou outro.