Filha de Neymar vai parar no hospital e Amanda Kimberlly desabafa

Amanda Kimberlly, de 31 anos, deixou os fãs preocupados, nesta quarta-feira (11). Isso porque a modelo compartilhou uma foto de sua filha, no hospital. Helena tem apenas cinco meses e é fruto de um affair entre a influenciadora e Neymar Jr.

Em um texto publicado junto a imagem, no Instagram, Amanda escreveu: "O lado mais difícil da maternidade, para mim. Ver ela assim, me deixa sem chão. Mas é inexplicável a força que temos para aguentar os desafios e ser o porto seguro para eles".

Contudo, o registro gerou burburinho na web. Os fãs da modelo questionaram o que tinha acontecido com a bebê e se o quadro dela era grave. No entanto, Kimberlly respondeu: "Fiquei mais quietinha por estes dias. Tutu já está melhor, graças a Deus".

Apesar disso, a ex-affair de Neymar não deu detalhes do que tinha acontecido com Helena. Além disso, o jogador também não se pronunciou sobre o caso. Vale ressaltar que Neymar tem outros dois filhos, Davi Lucca, fruto de seu relacionamento com Carol Dantas e Mavie, do namoro com Bruna Biancardi.

Nas redes sociais, internautas escreveram: "O que aconteceu? Ela é tão novinha para precisar ir ao hospital assim..." "Papai do Céu nos dá forças nessas horas". "Tadinha da Helena. Melhoras, meu amor". "Que fique tudo bem".