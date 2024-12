Marcela MC Gowan revela motivo de evitar expor sexualidade no BBB20

A ex-participante do BBB 20, Marcela Mc Gowan explicou o real motivo que a fez sentir medo de assumir a sua sexualidade enquanto estava no BBB20. Em entrevista ao podcast Gringa Cast, com Renato Ray, a médica abriu detalhes sobre a preocupação de assumir publicamente sua orientação sexual.

“Minha maior dor, o meu maior medo foi o tempo todo falar abertamente sobre a minha sexualidade. Eu tinha muito medo de como isso ia impactar o meu consultório”, desabafou a ginecologista, que atualmente está noiva da cantora Luiza Martins.

“A gente fica preocupado em coisinhas muito pequenas quando está dentro de um reality. Tanto que, na minha cabeça, minha vida era voltar pro consultório, pra vida dos partos e tal”, disse ela.

“Foi uma edição que deu uma transformada tão grande na vida das pessoas. E, principalmente, as pessoas que já tinham uma profissão base, a maioria acabou voltando de alguma maneira”, analisou Marcela Mc Gowan.

Nas redes sociais, os internautas comentaram sobre as declarações. "Passaria dias ouvindo esse papo tão gostoso, a Marcela é incrível demais", elogiou um internauta. "Foi muito bom. A 'Ma' abriu o livro de sua vida nesse podcast. Parabéns! Pra entrevistada e pro entrevistador", pontuou mais um.