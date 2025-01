DJ e influencer Davin critica Dennis DJ: 'É hora de saber parar'

O cenário da música eletrônica nacional está mais em evidência após o DJ e influenciador Davin fazer críticas afiadas contra Dennis DJ. Em meio a um momento de ascensão pessoal, com um novo projeto de Tech House, o artista deu voz a um tema polêmico: o tempo de carreira de Dennis.

“Ele é excelente como produtor musical, um dos melhores da cena e poderia se manter apenas nisso”, disse Davin em entrevista para a colunista Fábia Oliveira.

Além disso, o DJ afirmou, ainda no bate-papo com a colunista, que as apresentações do veterano não possuem mais a mesma energia de antes. "Ele tem 44 anos e não entrega o que entregava antes. Todo DJ deve saber a hora de parar", disparou Davin, colocando em cheque a performance de Dennis e seu lugar no cenário atual.

O confronto fica ainda mais acalorado quando Davin cita o sucesso de outros DJs mais jovens, como o de Vintage Culture. “Ele tem 31 anos, mas ainda tem fôlego pra segurar uma pista”, elogia o artista, contrastando com a situação de Dennis, que se vê cada vez mais criticado nas redes sociais e lutando para manter sua relevância.

“Várias apresentações do Dennis são criticadas. Ele já não faz a mesma quantidade de eventos que antes, e os haters estão sempre sinalizando. Será que isso não é mais do que um sinal de que está na hora de parar?”, completou, com tom de provocação.