'Ilhados com a sogra': saiba quando será lançada a segunda parte do reality

A segunda temporada do reality Ilhados com a sogra, original da Netflix, foi lançada nesta quinta-feira (2/1). No entanto, a temporada foi dividida em duas partes, ambas com quatro episódios cada.

Os quatro primeiros episódios já estão disponíveis na plataforma, enquanto a segunda parte será lançada em 9 de janeiro.

Sob o comando de Fernanda Souza, o reality acompanha genros e noras enfrentando desafios que os convidam a superar as próprias emoções.

Nesta temporada, seis novas famílias encaram os desafios do reality, buscando o prêmio de meio milhão de reais.

No Instagram, Fernanda celebrou o lançamento. "Vou agradecer ainda muitas vezes a todos vocês por me darem a honra de fazer esse projeto tão especial! Amo vocês", disse ela.

A apresentadora também adiantou o que os espectadores podem esperar da segunda temporada de Ilhados com a sogra. De acordo com ela, os episódios irão proporcionar momentos de emoção, risadas e muitos conflitos.