Gil do Vigor descomplica novas regras do Pix; veja

O economista e ex-participante do BBB21, Gil do Vigor, utilizou suas redes sociais na manhã desta quarta-feira, 8 de janeiro, para esclarecer aos brasileiros as mudanças relacionadas ao Pix, após o governo Lula autorizar a Receita Federal a monitorar movimentações financeiras em contas bancárias e cartões de crédito acima de R$ 5 mil para pessoas físicas e R$ 15 mil para empresas.

Em um vídeo publicado em seus perfis sociais, Gil abordou a polêmica que dominou as discussões desta semana, causando repercussões negativas tanto entre a população quanto no cenário político nacional. Ele disse que ao acordar, recebeu muitas mensagens de seguidores e amigos com dúvidas sobre as novas diretrizes anunciadas pelo governo federal.

De acordo com Gil, essa regra não é exatamente nova, já que mecanismos semelhantes já estavam em vigor. O que muda agora é uma maior ampliação na transparência, com o objetivo de monitorar mais de perto algumas transações realizadas por meio do Pix ou de cartões de crédito. Ele ainda destacou que a Caixa Econômica Federal, como instituição pública, já enviava informações para a Receita, e que a novidade agora é a obrigatoriedade de bancos privados e fintechs, como Nubank e PicPay, também reportarem esses dados.

“Os bancos tradicionais já faziam essa comunicação com a Receita, mas agora essas instituições de pagamento digital também estão obrigadas a enviar informações”, explicou. “Na prática, essa medida impacta mais essas empresas privadas”, acrescentou.

O Ex-bbb também comentou que o objetivo central é evitar práticas ilícitas, reforçando: “Sabemos que algumas pessoas tentam driblar o sistema”. Segundo ele, a Receita terá agora um controle mais rigoroso para garantir que todos estejam pagando seus impostos corretamente. “A intenção é manter a ordem e a justiça fiscal”, concluiu.