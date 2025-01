Cantora famosa estará no BBB25 com o namorado, veja quem

Esta quinta-feira (9) será marcada pelo Big Day, dia em que a Globo anuncia os nomes dos participantes da 25ª edição do Big Brother Brasil. A novidade desta temporada é que os brothers não entrarão sozinhos na disputa: agora, a competição será em duplas.

Durante o programa Fofocalizando, Leo Dias decidiu revelar alguns nomes cotados para o camarote do BBB25. Baseando-se em um súbito “sumiço” de alguns famosos nas redes sociais e em conteúdos previamente gravados, ele mencionou possíveis integrantes do elenco.

Entre os cotados para o grupo camarote está o casal Marina Sena e Juliano Floss, que estão juntos desde julho do ano passado, após Juliano ter rompido com sua ex, a influenciadora Vivi Wanderley. Eles entrariam como uma das duplas no jogo.

Outro nome citado como possível participante do camarote é a musa fitness, dançarina e ex do cantor Belo, Gracyanne Barbosa. Observou-se que a influenciadora começou a postar muitos conteúdos previamente gravados desde a manhã, sendo publicados apenas na tarde de ontem. Informações indicam que os famosos já estão em confinamento no Rio de Janeiro.

Na internet, fãs da cantora Marina Sena comentaram sobre a possível impossibilidade de sua participação, levando em conta que ela estaria prestes a lançar um álbum inédito, seguido de turnê. “Ela lançando álbum e tour nova, vai fazer isso sim, confia”, ironizou um fã.