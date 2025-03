Virginia faz novo pedido à Justiça após boatos sobre paternidade da filha

O caso envolvendo Virginia Fonseca e um processo contra o Facebook ganhou novos desdobramentos. Após a influenciadora Emily Garcia ameaçar revelar um segredo da apresentadora do SBT, internautas levantaram a hipótese de que Maria Alice seria filha de Rezende.

De acordo com a colunista Fábia Oliveira, Virginia Fonseca entrou com um processo na Justiça e exigiu que as publicações com montagens de fotos da herdeira ao lado de Rezende fossem retiradas da web. No final de 2024, a influenciadora teve o pedido concedido e o Facebook deletou as postagens que atacavam a família.

A defesa da plataforma, no entanto, afirmou não ter o dever de monitorar as publicações compartilhadas por usuários da rede. Além disso, descartou qualquer responsabilidade pelos ataques contra a apresentadora do programa "Sabadou com Virginia".

Entretanto, no último dia 21 de fevereiro Virginia solicitou uma liminar. No documento judicial, a empresária afirmou ter voltado a sofrer ataques da web. Ela descreveu a existência de sete novos vídeos contendo informações difamatórias sobre ela e a família.

Em um dos materiais, o influenciador Rezende, com quem a beldade se relacionou antes de conhecer Zé Felipe, teria "assumido a paternidade da filha mais velha", Maria Alice. Além disso, um possível desvio de dinheiro entre Fonseca e a mãe, Margareth, também foi apresentado.