Neymar se torna sócio de empresa com participação de Bruno Avelar

Neste sábado (8), Neymar Jr. deu mais um passo no mundo dos negócios ao se tornar sócio da IronBerg, uma das academias mais reconhecidas do Brasil. A negociação foi concluída em Mangaratiba, contando com a participação ativa de Bruno Avelar, que esteve envolvido diretamente nas tratativas.

A parceria promete impulsionar ainda mais a marca unindo o nome de um dos maiores jogadores de futebol do mundo a uma referência no universo fitness. A entrada de Neymar como sócio reforça o crescimento da academia e sua ambição de expandir e inovar no setor.

Bruno Avelar confirmou sua participação na negociação, destacando a importância do acordo e o potencial dessa nova fase com o jogador como parte do time.