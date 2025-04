Inédito: Capoeira conquista espaço fixo na televisão brasileira

Pela primeira vez na história, a capoeira terá um programa semanal na televisão brasileira. A estreia acontece graças a um acordo inédito firmado entre a organização Volta ao Mundo – Bambas (VMB) e a Com Brasil TV, canal presente em todas as operadoras de TV por assinatura do país. Com uma hora de duração e espaço fixo na grade, o novo programa terá reprises ao longo da semana e será dividido entre comentários técnicos de lutas, cobertura dos circuitos, entrevistas com grandes nomes da arte–luta e análises esportivas. Trata-se de um marco – não apenas para o VMB, mas para toda a trajetória da capoeira como manifestação esportiva, cultural e agora, midiática.

Desde que foi fundada, em agosto de 2022, a proposta da VMB sempre foi clara: devolver ao capoeirista o orgulho de competir, de vestir a corda, de jogar capoeira em alto nível sem precisar abandonar suas raízes em busca de reconhecimento em outras modalidades. Com investimento pesado, circuitos oficiais e um sistema sólido de premiações – que já ultrapassam meio milhão de reais pagos em apenas dois anos e meio – a organização criou um novo cenário: atletas antes migrando para o MMA ou o jiu–jítsu passaram a enxergar futuro na própria capoeira. O programa de TV consolida essa virada.

“Considero isso um divisor de águas da modalidade, no que se refere à popularização e ao acesso à família brasileira”, comemora Saverio Scarpati, diretor–executivo do Volta ao Mundo – Bambas. Segundo ele, levar a capoeira semanalmente à televisão é um passo crucial na missão da entidade de tornar a modalidade mais visível, respeitada e valorizada também como esporte de alto rendimento. Com a parceria com a Com Brasil, a roda ganha alcance nacional e entra nos lares do país com toda sua musicalidade, técnica e potência.

A Com Brasil TV é uma emissora voltada à valorização da cultura, do esporte e da identidade brasileira. Está presente nas principais operadoras do país: Claro TV (canal 150), Sky (113 SD e 513 HD), Vivo TV (canal 239) e Oi TV (canal 28) e também disponível no streaming via site oficial (combrasiltv.com.br). Atinge, atualmente, mais de 20 milhões de telespectadores em potencial e tem se destacado por abrir espaço a produções independentes e formatos inovadores – o que torna a entrada do VMB em sua grade algo estratégico tanto para o canal quanto para o universo da capoeira. Prova disso é o número registrado na transmissão do evento de Brasília, em outubro de 2024, que marcou pico de 15 milhões de espectadores em todo o país.

Essa visibilidade é reflexo de um trabalho contínuo e bem estruturado. Hoje, o Volta ao Mundo – Bambas contabiliza mais de 300 equipes de treinamento espalhadas pelo mundo, formadas por atletas que seguem um regulamento próprio, ranqueamento oficial e calendário competitivo padronizado. A comparação com redes como a Gracie Barra, do jiu–jítsu, é inevitável – embora, na capoeira, cada equipe mantenha seu nome, identidade e mestre. A metodologia do VMB garante padronização sem descaracterizar a tradição de cada grupo.

Além disso, a organização já realizou eventos em locais de forte apelo simbólico e esportivo, como o Pão de Açúcar e a Arena 1 do Parque Olímpico, ambos no Rio de Janeiro. As competições também chegaram a São Paulo, Brasília e cruzaram fronteiras, com edições nos Estados Unidos e na Suécia, mostrando que a capoeira não apenas sobrevive – ela se reinventa, ganha fôlego e visibilidade internacional com a força do VMB.

Outro momento que merece destaque foi o card principal do evento de Brasília, que trouxe para o centro da roda dois nomes consagrados do MMA: Cezar Mutante e Sergio Moraes, ambos ex–UFC. O embate foi decidido dentro dos padrões da capoeira, com movimentação fluida, jogo estratégico e, claro, uma premiação à altura: R$ 100 mil no total. A bolsa, que será mantida no próximo evento, em Brasília (28 de junho), é a maior já paga na história da capoeira e coloca a modalidade num novo patamar dentro do cenário das lutas brasileiras.

Por sinal, o evento em Brasília - o VMB 9 - terá uma atração especial: dando sequência aos duelos de atletas com passagem pelo UFC, Thiago Marreta e Elizeu Capoeira marcarão presença no Distrito Federal para a promoção do “Jogo das Estrelas”, aguardado embate entre eles no VMB 10, também na capital do país, dia 3 de agosto, Dia do Capoeirista - reforçando o respeito e o interesse de Brasília por este esporte. Oriundos da capoeira, Marreta (GFL) e Elizeu (UFC) divulgarão a décima edição do Volta ao Mundo Bambas com a tradicional encarada.

A entrada definitiva na televisão brasileira coroa uma sequência de acertos e um legado que ainda está em construção. “Desde o início, acreditamos que a capoeira poderia ser competitiva sem abrir mão de suas raízes”, afirma Aritana Silva, diretor–técnico da organização. “Com o programa na Com Brasil, damos visibilidade ao nosso trabalho e criamos mais uma ponte entre o esporte e a sociedade. Isso fortalece o atleta, valoriza o mestre e inspira a próxima geração.”

Com estrutura profissional, metas bem definidas e resultados expressivos, o Volta ao Mundo – Bambas se consolida como a maior referência da capoeira no mundo. Agora, com um canal de TV como vitrine e um programa semanal exclusivo, o que antes era restrito às rodas e ginásios ganha espaço no controle remoto da casa de milhões de brasileiros. A capoeira, enfim, entrou na era da transmissão em tempo real – sem perder a ginga, o berimbau e a alma.