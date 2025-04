Fred Nicácio alfineta Gustavo Cowboy após polêmica com ex-namorada

Fred Nicácio, ex-participante do "Big Brother Brasil 23", gerou repercussão nas redes sociais nesta terça-feira (29/04) ao publicar uma “indireta” enigmática.

O médico e influenciador, conhecido por suas declarações polêmicas, compartilhou uma mensagem no X (antigo Twitter), em que falou sobre a "lei do retorno" e se referiu a um comportamento que, segundo ele, envolve homens por interesse.

Em seu post, Fred escreveu: "‘Hétero’ que engana mulheres e se relaciona com homens por interesse. Kkkk. A lei do retorno nunca falha. Lei do plantio e da colheita sempre se fazendo valer."

Nos comentários, muitos seguidores de Fred sugeriram que a indireta foi uma crítica ao comportamento de Gustavo, que foi recentemente exposto por sua ex-namorada, Aline Fernandes.

Ela acusou o ex-BBB de comportamento abusivo e de manipulação emocional, além de revelar que Gustavo teria tido relações com outro homem por interesse, o que chamou ainda mais atenção na web.

A polêmica entre os dois ex-brothers não é novidade. Durante o "BBB23", Fred e Gustavo protagonizaram vários confrontos, com Fred, inclusive, expressando o desejo de processar o Cowboy por declarações que considerou intolerantes em relação à sua religião de matriz africana.