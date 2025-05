Mulher Abacaxi diz que ficou chateada ao ser confundida com Maya Massafera

Mulher Abacaxi conta que ficou chateada ao ser confundida com Maya Massafera: "Fútil" - (crédito: Foto Allan Bertozzi)

Marcela Porto, a Mulher Abacaxi, revelou que no aeroporto um brasileiro pediu para tirar foto com ela. Até aí tudo bem, mas o rapaz achava que era a influenciadora Maya Massafera. Nas redes sociais, a influenciadora demonstrou a sua indignação com a comparação.

"Ele chegou e pediu a foto. Falou: você é a Maya Massafera, né? Eu disse não, sou a Mulher Abacaxi e tiramos a foto. Mas não gostei. A Maya, como ela diz, é padrão de europeu: magrela. Eu mesmo magra, sou padrão de brasileiro, gostosa", disse.

E seguiu com as declarações: "Nada a ver uma com a outra, mas o povo tem mania de ver uma travesti e achar que todas somos iguais", afirma a caminhoneira e influenciadora. Apesar da chateação, a loira confessou que não tem nada contra a famosa. Ela contou que até gosta da influenciadora.

"Nada contra ela. Tudo bem que ela fala muita coisa sem noção e falta humildade. Também acho o conteúdo dela fútil, como mostrar a obra na sua cobertura, bolsas de marcas, mesmo se for da 25 de Março no truque de milhões. Tudo isso em um país onde tem tanta gente passando fome."

"Mas eu gosto dela, mesmo sendo fútil, parece ter um coração bom. Não acho legal atacar os outros. As pessoas a atacam gratuitamente. Também sou muito atacada e sei como isso mexe com a saúde mental. É preciso muita coragem para ser uma mulher trans em um país tão hostil para LGTQIA+ como o nosso. Isso eu admiro nela", concluiu.