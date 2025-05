Ana Hickmann quita dívida de condomínio e pode cobrar ex-marido depois

Ana Hickmann está no centro de mais uma disputa judicial após a separação de Alexandre Correa. Segundo informações do Metrópoles, a apresentadora precisou assumir sozinha uma dívida de condomínio que chegou a quase R$86 mil, mas ainda pode cobrar a parte do ex-marido futuramente.

A dívida é referente ao apartamento Real Garden, em Perdizes, São Paulo, que pertence ao ex-casal. O processo começou em 2023, quando o condomínio acionou os dois por débitos acumulados, incluindo cotas mensais, taxas de reforma, provisão de funcionários, água e gás. Na época, o valor era de R$42 mil, mas subiu para R$85,9 mil com os acréscimos.

De acordo com o portal, Ana optou por não perder o imóvel e fechou um acordo para quitar o montante em 40 parcelas, sendo R$78 mil diretamente ao condomínio e outros R$7,7 mil para os advogados da parte credora. O acerto foi validado pela Justiça no dia 11 de abril deste ano.

Embora tenha assumido a responsabilidade pelo pagamento, o documento judicial deixa claro que a apresentadora poderá cobrar futuramente a parte que seria de Alexandre, no processo de partilha dos bens do casal.

Em nota ao Metrópoles, a assessoria de Ana confirmou que ela só tomou conhecimento da dívida após a separação, o que pode fortalecer o pedido de ressarcimento no futuro.

Ana e Alexandre se separaram após quase 26 anos juntos. Desde então, a apresentadora tem enfrentado uma série de desafios para reorganizar suas finanças e seguir em frente após o fim do casamento.