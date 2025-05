Fabiana Justus é correspondida por doador de medula e faz revelação

Fabiana Justus emocionou o público no último domingo (4) ao revelar um forte relato sobre a luta contra o câncer. A filha de Roberto Justus, que foi diagnosticada com leucemia mieloide aguda em 2024, contou que, após um ano do transplante de medula, recebeu o direito de enviar uma carta para seu doador.

"Foi muito mágico. A carta não podia ser mais perfeita. É uma emoção muito grande, surreal, porque estou profundamente conectada com alguém que ainda não conheço e não posso conhecer", disse em vídeo divulgado nas redes sociais.

Na carta, foi exigido um limite de palavras: ela poderia escrever até seis linhas. Após o envio, a influenciadora contou que foi durante um jantar em família que recebeu a resposta. Além de receber o manuscrito, Fabiana contou que, após um ano e meio, poderá conhecer o doador.

"Se Deus quiser, quando completar um ano e meio, vamos poder pedir para trocar informações e, aí sim, poderemos nos conhecer. Pela carta, acredito que ele também vai querer, mas só saberei quando chegar esse momento", completou.

Nas redes sociais, Ticiane Pinheiro e Ana Paula Siebert comentaram a publicação da moça. "Gratidão é a palavra, e isso você tem de sobra … ele deve estar muito feliz em saber que fez a doação para um ser humano incrível e que ele deu o direito a você de viver e ver seus pitucas crescerem", disse a apresentadora. "Foi muito lindo", disse Ana Paula.