Gisele Bündchen posta primeira foto do caçula no Dia das Mães - (crédito: Redes Sociais)

Gisele Bündchen surpreendeu os seguidores neste domingo (11/5) ao compartilhar a primeira foto com o filho caçula, River, nas redes sociais. A publicação, que marcou o Dia das Mães, trouxe cliques da modelo ao lado do bebê, fruto do relacionamento com Joaquim Valente.

Discreta sobre a vida pessoal, Gisele costuma evitar expor os filhos, mas decidiu celebrar a data especial com uma mensagem emocionante.

"Às vezes, os momentos mais lindos não são compartilhados, são simplesmente vividos. Ultimamente, tenho abraçado ritmos mais lentos, conexões mais profundas e a beleza das lições que vêm com a presença", escreveu na legenda.

Além de River, a top model também é mãe de Benjamin, de 15 anos, e Vivian, de 12, frutos de seu antigo casamento com Tom Brady. No carrossel de fotos, Gisele posou ao lado dos filhos mais velhos, mas optou por não mostrar o rosto do caçula.

River nasceu em fevereiro deste ano, e, desde então, Gisele tem se dedicado ao novo papel de mãe de três. Na mensagem, a modelo também mencionou a saudade que sente da própria mãe e destacou a importância da maternidade em sua vida.