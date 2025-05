Guilherme Leonel anuncia término com Carol Nakamura e detona: "Ingratidão" - (crédito: Redes Sociais)

Guilherme Leonel surpreendeu os seguidores ao anunciar o fim do casamento com Carol Nakamura nesta segunda-feira (12/5). Em um desabafo nas redes sociais, o ator revelou que o relacionamento chegou ao fim após anos de altos e baixos e afirmou ter enfrentado depressão e síndrome do pânico durante a união.

No relato, Leonel explicou que sempre se dedicou intensamente ao casamento, mas que, mesmo com todos os esforços, se sentiu desvalorizado.

“Vivi intensamente por nós, lutei com todas as forças que tinha e não tinha. Literalmente, dei meu sangue para te ver realizar sonhos”, escreveu o ator, ressaltando que chegou a ajudar a ex a conquistar objetivos pessoais e profissionais, como a compra de uma casa e a gravação de uma série.

Apesar da exposição, Guilherme evitou entrar em detalhes sobre o motivo exato do término, mas deixou claro que a relação se desgastou profundamente.

Ele mencionou que, apesar de ser elogiado publicamente, a situação era bem diferente nos bastidores. “Na rede social, me postava, falava que eu era maravilhoso, mas por trás das câmeras, sempre faltava alguma coisa para mim”, desabafou.

Além do desgaste emocional, o ator afirmou ter desenvolvido problemas psicológicos ao longo do casamento. “Meu pagamento foi uma síndrome do pânico, depressão… Pois nunca era o suficiente para você, sempre era pouco”, revelou.

Guilherme finalizou a mensagem desejando felicidades para a ex e afirmando que, apesar das mágoas, não guardava rancor. “Desejo a ti tudo que não só desejei, como lutei para você ter… Muita paz, amor, saúde, sucesso, felicidade… É tudo que te desejo, do fundo do meu coração. Fique com Deus e aproveite a sua nova vida.”