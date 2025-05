Patricia Ramos alfineta após Virgínia virar rainha de bateria

Patrícia Ramos demonstrou possível insatisfação com a coroação de Virginia Fonseca como nova rainha de bateria da escola de samba Grande Rio. A novidade, anunciada na tarde desta quinta-feira (22), movimentou o mundo do Carnaval e surpreendeu o público ao confirmar a apresentadora do SBT como a nova majestade da agremiação para o desfile de 2026.

Pelas redes sociais, Patrícia deixou escapar sua opinião de forma sutil, mas afiada. Em seu perfil na rede X (antigo Twitter), escreveu: "Toda vez que eu vejo algo sobre a Virgínia, sinto como se estivesse vivendo um episódio de Black Mirror.”

Para quem não conhece, Black Mirror é uma série de ficção científica que retrata, de forma crítica e muitas vezes distópica, os efeitos da tecnologia sobre o comportamento humano e a sociedade.

Além da crítica de Patrícia, Virginia também enfrentou uma forte reação negativa do público. Muitos internautas questionaram sua ligação com o samba e criticaram sua coroação como puramente estratégica.

Nos comentários, destacaram-se críticas como: "Está na cara que é só pelo engajamento. Ninguém vê a alma do samba nela", escreveu um usuário. "Virginia não tem nada a ver com Carnaval. Não tem samba no pé, é muito triste isso", opinou outro.



"Tantas meninas da comunidade... pensei até que seria a Mileide para esse posto", lamentou uma seguidora. Até o momento, Virginia Fonseca não se pronunciou sobre as críticas, e a escola Grande Rio também não comentou oficialmente a repercussão negativa.

