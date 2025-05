Grande Rio: Virginia é detonada após ser anunciada como Rainha de Bateria

O anúncio da chegada de Virginia Fonseca à escola de samba Grande Rio não foi bem recebido por parte dos fãs da agremiação. A apresentadora do SBT fez uma publicação conjunta com o perfil oficial da escola no Instagram, mas acabou sendo duramente criticada por internautas. Comentários como "Vai passar vergonha" dominaram a seção de respostas da postagem.

Na publicação, Virginia celebrou sua entrada no universo do Carnaval carioca: "Alô, comunidade de Caxias! Que honra estar aqui com vocês na Grande Rio. Que seja o início de uma história linda. O nosso Carnaval já começou!"

Em seguida, a beldade usou uma de suas frases típicas para encerrar o anúncio:"Toda honra e glória a Deus. 2025 é nosso… e 2026 também!"

Apesar da empolgação da influenciadora, muitos seguidores demonstraram descontentamento com a escolha, alegando que a presença dela não representa a identidade tradicional da escola. A Grande Rio, até o momento, não se pronunciou sobre a repercussão negativa.

"É claro que é só pelo engajamento, pq ninguém ver a alma de samba nela", "Virgínia não tem nada haver com carnaval, não tem samba no pé muito triste isso", "Esperando a Paola comentar", "Tantas meninas da comunidade, pensei até que seria a Mileide para esse posto".