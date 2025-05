MC Rebecca se pronuncia após acusação de ser amante

MC Rebecca se viu no centro de uma grande polêmica na última quarta-feira (21). A cantora, que está fazendo um intercâmbio na Europa, foi acusada de se envolver com um homem comprometido. A situação ganhou força após a suposta companheira do estrangeiro expor o caso nas redes sociais.

Sem fugir da confusão, Rebecca rebateu as acusações com firmeza: "Fiquei com ele, sim. A princípio, ele era solteiro! Estávamos nos conhecendo desde que cheguei a Londres. Há um mês e meio nos víamos com frequência, e ele nunca deu indícios de que era casado", explicou a funkeira.

Segundo a artista, a confusão se intensificou por mensagens privadas no Instagram: "Ela fez um verdadeiro circo. Às seis da manhã, meu humor não estava dos melhores, então fui debochada mesmo. Ela conseguiu meu número e me mandou fotos, vídeos, insultos e xingamentos", relatou.

Para encerrar o assunto, Rebecca mandou um recado direto e afiado aos críticos: "Gente, o bofe apronta e a mulher quer brigar comigo? Eu sou solteira! Ele é que tem que parar de me mandar mensagem. Falei que minha b* é quente — e nisso, não menti!", declarou.

Após a grande repercussão, Rebecca usou as redes sociais e criticou a forma com que o episódio foi abordado pelas páginas de fofoca. A cantora desabafou em seu perfil do Instagram alegando que a forma com que o assunto foi tratado poderia ter causado danos a sua saúde mental.