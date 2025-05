MC Rebecca é exposta se relacionando com homem comprometido

Eita! MC Rebecca se envolveu em uma polêmica quente que movimentou a web. A cantora foi acusada de ficar com um rapaz supostamente comprometido. A situação viralizou após uma jovem estrangeira divulgar prints de uma conversa tensa com a artista. O caso veio à tona na última quarta-feira (21).

Segundo relatos, a amiga da moça descobriu que o namorado estava traindo com a cantora. Os prints divulgados mostram uma troca de mensagens entre Rebecca e a suposta namorada do rapaz. A funkeira não gostou da abordagem e respondeu de forma bem direta. A atitude gerou debate entre os internautas.

Tudo começou em Londres, onde MC Rebecca está fazendo intercâmbio. Lá, ela conheceu o rapaz envolvido na confusão. Ao ser abordada pela mulher através de mensagens temporárias, Rebecca respondeu sem papas na língua. A resposta foi considerada polêmica e bastante provocativa.

“Acho que você deveria se cuidar… minha bu** é boa e quente do jeito que ele gosta”, escreveu a cantora. A mensagem, que circulou nas redes sociais, dividiu opiniões e causou repercussão imediata. Muitos criticaram a postura da artista, enquanto outros defenderam sua sinceridade.

Após a repercussão, MC Rebecca se pronunciou nas redes sociais. Ela afirmou que o homem disse estar solteiro e que não sabia do relacionamento. “Eu sou solteira, ele que se resolva”, declarou. No X (antigo Twitter), completou: “Antes de acreditarem em print e fofoca, procurem saber dos fatos”.

MEU DEUS! Gringa descobre traição do namorado com MC Rebecca.



Segundo o relato, ao ser confrontada, a cantora brasileira chegou a mandar uma foto ao lado do rapaz e ainda debochou da situação: “Logo ele vai voltar para mim, porque minha buc*ta é boa, quente e só tem no Brasil.” pic.twitter.com/bHp5CFkqSY