Anaju Dorigon assume namoro com piloto da Fórmula E, Max Günther

Anaju Dorigon está vivendo um novo romance! A atriz engatou um relacionamento com Max Günther, piloto profissional de Fórmula E. Alemão, Max tem 27 anos e atualmente corre pela equipe DS Penske. Em sua trajetória, ele já passou por escuderias como BMW, Maserati, entre outras.

Atualmente, o casal está curtindo alguns dias em Mônaco, onde o piloto reside. Anaju aproveitou a viagem após uma temporada em Cannes, na semana passada, onde esteve por compromissos de trabalho.

O romance começou no ano passado, quando Max esteve no Brasil para competir no ePrix de São Paulo. Anaju participava do evento a trabalho, representando a equipe do Zero Summit — conferência sobre sustentabilidade e tecnologia promovida pela Bloomberg.

Apesar de estarem juntos desde o fim de 2024, o casal oficializou o namoro há cerca de três meses.