Gracyanne leva a família à academia para tomar banho após falta de água

Gracyanne Barbosa mostrou mais uma vez que sabe levar os perrengues da vida com bom humor. Na noite desta quinta-feira (22/5), a influenciadora revelou que ficou sem água em casa e decidiu levar toda a família para tomar banho na academia.

A situação foi compartilhada com os seguidores, que se divertiram com a naturalidade da musa fitness.

“Em casa não tem internet, não tem água, não temos nada”, desabafou Gracyanne, aos risos. Ela não perdeu a piada e brincou: “Gente, o auge!”. Vestida com roupão e toalha, a influenciadora chamou atenção na academia. “O povo na ‘acd’ olhando… vim de roupão e nem tô com vergonha”, contou, bem-humorada.

O episódio, que poderia ser motivo de estresse, virou diversão para Gracyanne e sua família. Ela ainda compartilhou vídeos e fotos do momento, mostrando que encarou tudo com leveza, mesmo sendo observada pelos outros frequentadores do local.

Conhecida por chamar a academia de sua “segunda casa”, Gracyanne aproveitou a situação para reforçar essa ligação. Após o banho coletivo, ela ainda levou a família para jantar, encerrando a noite com descontração e união.