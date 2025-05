Eduardo Costa atribui queda de cabelo à anabolizantes e vacina da COVID-19

Eduardo Costa surpreendeu os fãs ao surgir completamente careca, revelando que se rendeu aos procedimentos estéticos. Em entrevista ao portal Conceito Sertanejo, o cantor explicou que a queda de cabelo foi resultado do uso excessivo de anabolizantes e também de outros fatores.

"Meu cabelo estava muito ralo porque usei muita bomba no passado, muito anabolizante. Somado a isso, veio o estresse da pandemia, a vacina da COVID-19... e meu cabelo foi caindo, ficando cada vez mais fino", contou o músico.

O sertanejo revelou ainda que decidiu fazer um transplante capilar por sugestão da esposa, Júlia Silva.

"Eu já tinha pouco cabelo na parte de cima da cabeça e estava com entradas. Minha mulher insistiu, então marquei o procedimento... e até esqueci que tinha marcado", brincou.

O novo visual o sertanejo vem gerando grande repercussão nas redes sociais: "Eu gostava tanto das músicas dele e dele também, não sei o que houve com o tempo pra ele mudar tanto e hoje só ser conhecido por falas sem sentido e procedimentos estéticos", escreveu um usuário.

"Eu culpo o COVID pelo meu metabolismo não ser acelerado me obrigando a fazer academia e acompanhamento com endocrinologista todo mês", "A vacina kkkkk o cara usa bomba a vida inteira e culpa vacina?". "Eu também culpo a vacina do covid por tudo".